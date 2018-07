Versterking 1588 Groningse huizen gaat door

De versterking van 1588 Groningse huizen gaat toch door. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) vindt bij nader inzien dat deze huizen ook als ze veilig genoeg zijn, toch moeten worden versterkt omdat dat nu eenmaal aan bewoners is beloofd.

Wiebes had de versterking van de 1588 woningen stilgelegd omdat hij wilde weten of die door het terugschroeven van de gaswinning misschien niet meer nodig was. Dat leidde tot veel verontwaardiging binnen en buiten het door aardbevingen getroffen gebied. De minister neemt nu het advies over van de Mijnraad, die eerder op de maandag aanraadde om gewekte verwachtingen waar te maken. Ook als een huis het zonder versterking blijkt af te kunnen.

De Mijnraad adviseerde ook om haast te maken met de 1500 dringendste gevallen. Ook dat wil Wiebes overnemen. De bewoners van deze huizen horen in september hoe de versterking precies gaat verlopen. Dan volgen ook afspraken over de volgende lichting van mogelijk te versterken woningen.