Belastingdienst stuurt 9,5 miljoen aanslagen

Ruim 9,5 miljoen mensen hebben bericht ontvangen over hun aangifte inkomstenbelasting. Dit meldt de Belastingdienst dinsdag. Daarvan hebben 7,4 miljoen mensen meteen een definitieve aanslag kregen. De rest ontving een voorlopige aanslag of een bericht dat meer tijd nodig is.

Van de mensen die voor 1 april aangifte deden heeft 99,95 procent een aanslag ontvangen. Van de groep mensen die aangifte deed tussen 1 april en 1 mei is ongeveer zo’n 90 procent verwerkt. De Belastingdienst doet al een aantal jaren de belofte dat mensen die hun aangifte voor 1 april doen, voor 1 juli bericht krijgen. Zo weten mensen voor de vakantie waar zij aan toe zijn.

Ieder jaar vraagt ook een kleine drie miljoen mensen uitstel van aangifte aan. Deze groep heeft nog tot 1 september de tijd om aangifte inkomstenbelasting te doen.