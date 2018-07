Britse premier bespreekt brexit met Rutte

Minister-president Mark Rutte luncht dinsdagmiddag met zijn Britse ambtgenoot Theresa May op het Catshuis in Den Haag. De twee regeringsleiders bespreken onder meer het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Rutte was in februari op bezoek bij May in Londen. Hij riep de Britse regering toen op snel meer duidelijkheid te verschaffen over hoe het land na de brexit verder wil. De Britten verlaten de EU in maart volgend jaar. Maar over veel voor Nederland belangrijke zaken, bijvoorbeeld de toekomstige handelsbetrekkingen, zijn nog altijd geen knopen doorgehakt. Als dat zo blijft, dreigt een zogeheten ‘harde brexit’, die voor de handel met de Britten rampzalig kan uitpakken.

May hoopt later deze week in topberaad met haar belangrijkste ministers in ieder geval haar kabinet op één lijn te krijgen. Nu zijn Mays partij én regering nog weinig eensgezind over de brexit. De EU-leiders spraken vorige week hun zorgen uit over het uitblijven van een Brits brexitplan.

Rutte sprak maandagavond Nederlandse tijd nog met de Amerikaanse president Donald Trump, die de brexit toejuicht en weinig opheeft met de EU.