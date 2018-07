Broei waarschijnlijk oorzaak brand Hengelo

Broei is zeer waarschijnlijk de oorzaak van de grote brand die zaterdag uitbrak in een vuilnisberg bij afvalverwerker Twence in Hengelo. Vrijwel alle brandweerlieden uit Twente en Defensie zijn tot maandagavond laat bezig geweest om het vuur onder controle te krijgen. Het afvalbedrijf is dinsdag begonnen met nablussen van de rokende puinhoop en verwacht daar nog weken werk aan te hebben.

Volgens de brandweer bleek na een halve dag blussen dat de brand alleen maar groter werd. Daarom is zondag de hulp ingeroepen van het Fire Bucket Operations-team, een samenwerkingsverband van de Koninklijke Luchtmacht, de brandweerregio Noord- en Oost- Gelderland en het Instituut Fysieke Veiligheid. Dit team komt gewoonlijk in actie bij grote bos- en natuurbranden en was voor het laatst in 2015 actief.

Er zijn twee Chinook-blushelikopters ingezet om water op de brandende vuilnisbelt te storten. Hengelo heeft een speciaal loket geopend voor ondernemers die schade hebben geleden door de grote brand.