Bruins: inzicht gevolgen behandeling verhogen

Patiënten moeten meer inzicht krijgen welke gevolgen op allerlei vlakken een medische behandeling heeft. Daarom steekt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) 70 miljoen euro in initiatieven die patiënten en artsen meer inzicht kunnen geven in de impact van een behandeling.

,,Bij patiënten met prostaatkanker bijvoorbeeld wordt kwaliteit nu onder meer afgemeten aan overleving terwijl uitkomsten zoals incontinentie of erectiestoornissen, tot nu toe buiten beeld bleven”, legt Bruins uit. ,,Arts en patiënt moeten samen kunnen beslissen wat voor die persoon de beste behandeling is en waar de kwaliteit het beste is. Dat klinkt heel logisch maar we staan nog aan het begin van deze ontwikkeling. Daar gaan we komende jaren werk van maken samen met artsen en patiënten”.

Het geld gaat onder meer naar het verzamelen van wetenschappelijke kennis over de kwaliteit van leven van de patiënt ná de behandeling en verbeterde toegang tot informatie voor zowel patiënt als zorgverleners zodat maatwerk mogelijk is.