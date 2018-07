Defensie wil toch in hartje Amsterdam blijven

Defensie wil toch graag op het Marineterrein in hartje Amsterdam blijven. Het ministerie is hierover in gesprek met de gemeente. Het terrein op het eiland Kattenburg werd een paar jaar terug afgestoten omdat Defensie een miljard euro aan bezuinigingen moest verstouwen.

Een woordvoerder van Defensie bevestigd de berichtgeving in Het Parool hierover. Hij wil alleen kwijt dat het te maken heeft met ,,een strategische heroverweging”. De helft van het complex is inmiddels bezet door beginnende bedrijfjes. Op de andere helft zit de marine nog.

Na de bezuinigingen krijgt de krijgsmacht er voor het eerst in jaren weer weer geld bij. Daardoor kan Defensie meer locaties behouden. Bovendien is de internationale veiligheidssituatie veranderd. Militairen lopen rond in Europese hoofdsteden na aanslagen. Het Marineterrein is ideaal omdat het afgesloten kan worden en goed bereikbaar is.

Het 14 hectare grote terrein ligt vlakbij Amsterdam Centraal Station. De hoofdstad kreeg het in 2013 terug nadat het ongeveer 350 jaar in handen was geweest van de marine.