Flat Leeuwarden deels ontruimd wegens brand

Op last van de brandweer zijn dinsdag rond het middaguur een aantal flatwoningen aan het Anjenplein in Leeuwarden ontruimd. In een appartement op de bovenste woonlaag van het flatgebouw woedde enige tijd een uitslaande brand en werden explosies gehoord, maar inmiddels is de brand onder controle, aldus de Veiligheidsregio Friesland.

Voor de bewoners wordt opvang geregeld in een nabijgelegen wijkcentrum en eventueel in de nabije brandweerkazerne. In de flat met twaalf woonlagen wonen meer dan honderd mensen, maar niet iedereen was thuis toen de brand uitbrak. Vanwege een onderzoek naar het vrijkomen van asbest kunnen de bewoners vooralsnog niet terugkeren naar hun woningen.