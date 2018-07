Geen straf voor doodschieten agressieve vader

Een 23-jarige man die vorig jaar augustus zijn vader doodschoot in hun woning in de Nova Zemblastraat in Amsterdam, wordt daarvoor niet bestraft. De rechtbank in Amsterdam oordeelt dat de zoon handelde uit zelfverdediging, toen zijn vader hem in een klein kamertje aanviel. De aanklager had eerder tien jaar celstraf tegen hem geëist voor doodslag.

De verdachte was die kamer, waar zijn vader en moeder zich bevonden, ingegaan nadat hij daar een schot had gehoord. In de kamer pakte hij het vuurwapen van zijn vader af waarop die hem aanviel met een mes. Daarop schoot hij zijn vader dood. Volgens de rechtbank kon hij redelijkerwijs niets anders doen dan schieten. Ook was het slachtoffer al langer agressief tegen zijn ex-partner en hun kinderen. Vlak voor zijn dood had de man bovendien veel gedronken en drugs gebruikt.

De verdachte en zijn moeder (53), de ex-partner van het slachtoffer, krijgen wel straf opgelegd omdat zij hebben geprobeerd het lichaam van de man te laten verdwijnen. De zoon krijgt hiervoor elf maanden cel en de moeder bijna een jaar, waarvan 265 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. Ze betaalden hiervoor een neef van het slachtoffer, maar die stapte naar de politie.