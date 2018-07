Helft heeft geen toegangscode voor smartphone

Ongeveer de helft van de smartphonebezitters heeft geen toegangscode ingesteld voor zijn toestel. Als het ooit in verkeerde handen valt, kan een kwaadwillende meteen naar het hoofdscherm swipen en daar apps openen, zoals internetbankieren, de mailbox en sociale media.

Beveiliger Kaspersky heeft een enquête uitgevoerd onder bijna 8500 mensen in dertien Europese landen, waaronder Nederland, en in de Verenigde Staten, Australië en Israël. Iets meer dan 48 procent van alle ondervraagden heeft een code ingesteld. Pas na het invoeren van die combinatie komen zij in het hoofdscherm terecht. Dat betekent dat iets meer dan de helft rondloopt met een toestel dat niet op die manier is afgeschermd. In Nederland gebruikt 50,3 procent van de ondervraagden een code.

Ook in Frankrijk, België en Duitsland heeft de helft een toegangscode ingesteld. Noorwegen doet dat het beste. Daar gebruikt 60 procent van de ondervraagden een wachtwoord, in Israël geldt dat voor slechts een kwart van de ondervraagden.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat slechts een op de negen Nederlanders foto’s en andere bestanden heeft versleuteld om te voorkomen dat anderen daar bij kunnen komen. Minder dan een kwart heeft functies tegen diefstallen ingeschakeld.