Holleeder zette Endstra zelf ook onder druk

Willem Holleeder heeft vastgoedmagnaat Willem Endstra zelf ook ,,onder druk” gezet vanwege de miljoenen die hij bij hem had ingelegd. ,,Maar ik heb hem niet bedreigd of afgeperst en zeker niet vermoord. Ik had daar niets mee te winnen.”

Dat zei ‘De Neus’ tijdens de 27e dag van zijn strafproces. Daarin nam de rechtbank een lange aanloop naar de datum van 17 mei 2004, de dag dat Willem Endstra voor zijn kantoor aan de Amsterdamse Apollolaan werd doodgeschoten. Volgens justitie zat Holleeder daarachter. Hij ontkende ook dinsdag alle betrokkenheid.

Volgens Holleeder ,,kan je van Endstra zeggen wat je wilt, maar was hij niet bang.” In de ogen van Holleeder gaf de vastgoedman geen krimp, ondanks de druk die zijn criminele investeerders uitoefenden om hun geld terug te krijgen. Het was ,,onbegrijpelijk” dat Endstra zo handelde, aldus Holleeder. ,,Het geld dat hij heeft aangepakt, en de mensen van wie, ik zou het niet durven”, zei hij.