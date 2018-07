Kabinet: geen uitstel einde referendum

Het kabinet voelt er niets voor om de afschaffing van het raadgevend referendum uit te stellen tot de uitspraak van een rechter over de kwestie. Er is geen noodzaak, het is niet verstandig en ten sterkste af te raden, zei minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in de Eerste Kamer.

De bewindsvrouw reageerde op wensen uit de senaat om de wet over de afschaffing voorlopig niet te behandelen en te bekrachtigen. Dat zou in elk geval moeten wachten tot 1 augustus, vinden senatoren. Dan oordeelt de rechter over de klacht van de beweging Meer Democratie, die boos is dat het kabinet een referendum over de afschaffing van het raadgevend referendum blokkeert.

Ollongren wees erop dat het maken van wetten in principe losstaat van uitspraken van de rechter. Onder meer 50PLUS hamert op uitstel. Senator Jan Nagel spreekt over een kwestie van zuiverheid en fatsoen om te voorkomen dat er ,,brokken” worden gemaakt.