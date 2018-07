Kabinet versterkt dit jaar 29 ambassades

Dit jaar worden 29 bestaande Nederlandse ambassades versterkt met extra diplomaten. De focus ligt daarbij opnieuw op de instabiele landen rond Europa en het tegengaan van migratie.

Verder komen er twee nieuwe posten. Er komen ambassadekantoren in Tsjaad en Burkina Faso. In de Amerikaanse stad Atlanta wordt een consulaat-generaal geopend, net als in het Indiase Bangalore.

,,Diplomatie is een vak en bovendien echt mensenwerk. Individuele diplomaten maken op belangrijke momenten het verschil”, aldus minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken).

Het kabinet trekt dit jaar 10 miljoen uit voor versterking van het diplomatieke netwerk. In 2021 is dat bedrag opgelopen tot 40 miljoen euro structureel.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken, een belangrijk adviesorgaan van de regering, stelde vorig jaar nog dat het Nederlandse diplomatieke netwerk in ,,zorgwekkende staat” verkeert en ,,dringend” moet worden versterkt. Ambassades hebben meer werk gekregen door onder meer migratie en de verslechterde internationale veiligheidssituatie.

Het vorige kabinet heeft de ambassades en consulaten rond Europa ook al versterkt. In 1997 waren er nog 1250 Nederlandse diplomaten in het buitenland tegenover 834 in mei vorig jaar.