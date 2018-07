Minister: ga zuinig met water om

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) roept mensen op zuinig aan te doen met water in deze periode van droogte. Zij ondersteunt een oproep daartoe van waterschappen, Rijkswaterstaat en andere organisaties.

,,Ga niet de auto wassen in die piekuren op warme momenten. Hij is toch zo weer vies. Douche niet te lang. Hou er kortom volop rekening mee”, zei ze in de Tweede Kamer op vragen van D66. Er zijn volgens haar nog geen grote problemen in de binnenvaart of landbouw door de droogte.

Volgens Van Nieuwenhuizen maken de periodes van extreme droogte of aanhoudende regenval duidelijk dat ,,klimaatverandering in rap tempo op ons afkomt”. Het kabinet trekt extra geld uit voor de aanpak van problemen als gevolg van extreem weer.