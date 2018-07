Oud-VVD-voorzitter verdacht van oplichting

Oud-voorzitter Henry Keizer van de VVD wordt verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte in verband met de overname van uitvaartbedrijf De Facultatieve. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafrechtelijk onderzoek naar hem in gang gezet.

Betrouwbare bronnen bevestigen een bericht hierover van het Financieele Dagblad, dat zich baseert op documenten van de beslagleggingen. In totaal is er voor 20 miljoen euro beslag gelegd.

Een woordvoerster van het OM kan niet zeggen over wie het onderzoek gaat. Wel wil zij kwijt dat de fiscale opsporingsdienst FIOD vier woningen en een bedrijfspand heeft doorzocht. Daarbij is administratie in beslag genomen. Er zijn twee personen als verdachte aangemerkt.