Politie schiet bij aanhouding Amsterdam-West

De politie heeft twee verdachten aangehouden voor het beschieten van een woning aan de Sinjeur Semeynsstraat in de Amsterdamse Kolenkitbuurt. Daarbij is door de politie geschoten. Niemand raakte gewond, aldus een woordvoerder.

Rond 04.30 uur kwam er bij de politie een melding dat bewoners meerdere schoten hadden gehoord. Op beelden van de lokale zender AT5 is te zien dat enkele ruiten zijn gesneuveld. Agenten kamden de omgeving uit en zagen al snel twee mannen die voldeden aan het signalement van de daders op een scooter. Het tweetal sloeg te voet op de vlucht toen het de politie zag, waarop een achtervolging volgde.

De verdachten zitten nog vast.

Het is de derde keer in een week tijd dat in de hoofdstad en omgeving is geschoten op een pand. Zo moest een slagerij aan de Van Woustraat dicht na een beschieting en werd een woning in Diemen getroffen. Bij dat laatste huis lag ook een handgranaat.