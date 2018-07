Politiebonden schorten overleg over cao op

De politiebonden willen voorlopig niet meer onderhandelen met minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over een nieuwe cao. De bonden hadden een ultimatum gesteld om acties te voorkomen en de reactie daarop van de minister en de korpsleiding vinden ze ontoereikend. Ze gaan over tot actie.

,,Uit de gehouden informatiebijeenkomsten van de politievakbonden is duidelijk geworden dat er voor de voorstellen van de werkgever geen draagvlak is en dat ze op massief verzet stuiten”, schrijven de bonden aan Grapperhaus en de politietop. ,,Over verlaging van de rooster- en werkdruk zijn wij het eens, maar niet over de oplossingsrichtingen. Politiemensen zien in de voorstellen van de werkgever grote gevolgen voor het combineren van privé en werk maar ook een stijging van reiskosten wat gevolgen heeft voor hun besteedbaar inkomen.”

De minister en de korpsleiding hebben met hun brief ,,veel boosheid en frustratie” opgewekt bij onze leden, stellen de politiebonden. De bonden zien daarom geen reden om verder te onderhandelen. Eerder meldden de bonden al dat enkele honderden kaderleden van de bonden donderdag naar de Hofplaats in Den Haag gaan om hun eisen voor een goede cao kracht bij te zetten.

De bonden hadden een ultimatum aan Grapperhaus en korpschef Erik Akerboom gesteld voor een nieuwe cao. Dat ultimatum liep zondag af. De bonden wilden voor die datum duidelijkheid over voorstellen voor een andere organisatie en een loonbod.