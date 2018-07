Recordaantal ouders ontvangt opvangtoeslag

De Belastingdienst heeft vorig jaar aan de ouders van 882.000 kinderen kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Niet eerder was dit aantal zo hoog, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat zijn er 64.000 meer dan in 2016. De groei zat voornamelijk in dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) in kindercentra.

De Belastingdienst keerde in 2017 ruim 2,3 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uit. Bijna 583.000 huishoudens ontvingen kinderopvangtoeslag. Gemiddeld komt dat neer op 4000 euro per huishouden.

Van de huishoudens die kinderopvangtoeslag kregen, behoorde 62 procent tot de hoogste inkomensgroepen. Deze huishoudens, voornamelijk tweeverdieners, ontvingen gemiddeld 7000 euro toeslag.

Vorige maand maakte het kabinet bekend dat het volgend jaar bijna een kwart miljard meer uittrekt voor de kinderopvangtoeslag. Daardoor gaan bijna alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang er vanaf 1 januari op vooruit.