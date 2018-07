Staatsbezoek koning aan Verenigd Koninkrijk

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen dit najaar een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Op uitnodiging van de Britse koningin Elizabeth wordt het Nederlandse koningspaar op 23 en 24 oktober ontvangen. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken vergezelt Willem-Alexander en Máxima, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

De reis wordt het eerste staatsbezoek van Willem-Alexander aan het Verenigd Koninkrijk. De koning en koningin ontmoetten Elizabeth al wel enkele keren. Zo was het koningspaar in 2013 te gast op Windsor Castle voor een kennismakingsbezoek en was het koppel in 2015 aanwezig in Londen voor Remembrance Sunday. In 2014 waren Willem-Alexander en de ‘Queen’ beiden aanwezig bij de herdenking van D-Day in Normandië.