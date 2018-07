28 klachten bij inspectie over VMBO Maastricht

Sinds begin 2016 ontving de Inspectie voor het Onderwijs 28 klachten over het VMBO Maastricht. Dat blijkt uit een overzicht dat minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gros van de meldingen werd gedaan door ouders, die veelal klaagden over lesuitval.

De eerste klacht werd al in februari 2016 gedaan. Veel van de overige meldingen – de laatste stamt van 16 juni – zijn vrijwel identiek. ,,Lesuitval”, ,,Heel veel lesuitval”, ,,Overmatige lesuitval”, ,,Structurele lesuitval”, luidt een bloemlezing van de toelichtingen op de klachtenlijst.

Meerdere ouders stuurden ook brieven aan de LVO, de koepel waar de school onder valt, en aan de directie van VMBO Maastricht. In de toelichting van een van de klachten is te lezen dat een ouder ,,brede zorgen” had over de kwaliteit van het onderwijs, en dit ook aankaartte in een ,,rechtstreekse mail aan de inspecteur”.