Abe Lenstra Stadion dicht: verdachte situatie

De omgeving van het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen is woensdag in verband met een verdachte situatie afgezet. Dat meldt de politie Friesland. Eerder had de bespeler, sc Heerenveen, op de website al gemeld dat het stadion ‘tot nader order’ gesloten is. De politie wil niet zeggen wat er precies aan de hand is.

De politie stelt een onderzoek in. Niet alleen het voetbalstadion, maar ook de gebouwen van Sportstad en de Abe Lenstra Boulevard blijven gesloten. Het gaat onder meer om de trainingsaccommodatie van een aantal topturners.

Er is niemand opgepakt, aldus de woordvoerder. Ook zijn geen mensen geëvacueerd. ,,In het complex zitten bedrijven, gebouwen en scholen. Het is behoorlijk groot. Maar voor zover ik weet waren er nog geen mensen aanwezig.’’