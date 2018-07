Een bommelding aan het adres van sc Heerenveen is de reden dat de omgeving van het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen is afgesloten. In en rondom het stadion wordt daarom met speurhonden gezocht, meldt de politie.

Het Friesland College, dat in het complex zit, is vrijgegeven. Leerlingen kunnen via de zuidzijde het gebouw in.