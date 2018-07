Droogte vooral probleem in oosten en zuiden

De droogte veroorzaakt tot dusver vooral problemen op de hoge gronden in het oosten en zuiden van Nederland. In het lage noorden en westen is nog geen sprake van schaarste van water omdat er via de grote rivieren nog genoeg water het land binnenkomt. De Unie van Waterschappen en de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) hebben dat woensdag bekendgemaakt op een persbijeenkomst in Someren (Noord-Brabant) naar aanleiding van de huidige weersomstandigheden.

Hoog Nederland is afhankelijk van eigen neerslag en grondwater. ,,De droogte manifesteert zich daar nu het meest”, zei beleidsadviseur Cees van Bladeren. Boeren moeten daar bijvoorbeeld zuinig omspringen met grondwater om de natuur te beschermen.

Laag Nederland (west en noord) vertrouwt op water uit de grote rivieren en daar zijn tot dusver amper problemen. De Rijn staat laag maar de toevoer van water is voldoende. Met het Rijnwater is het peil van het IJsselmeer via de IJssel de afgelopen periode nog opgehoogd. Het IJsselmeer is cruciaal om het noorden van water te voorzien. De aanvoer van water via de Maas daalt en is iets minder dan normaal maar is ook nog voldoende, aldus voorzitter Hans de Vries van de LCW.

Van een crisis is nog allerminst sprake, aldus de beide partijen. ,,Voor het grootste deel van het land is er voldoende water en is er niks aan de hand’’, aldus het LCW. Vanwege de aanhoudende droogte sprak de LCW alleen van een dreiging en een potentiële crisis.