Drukte op snelwegen door start zomervakantie

Het zomervakantieseizoen gaat beginnen en dat betekent extra drukte op de snelwegen. In het zuiden van het land sluiten vrijdag de scholen en gaan verwachting een miljoen mensen met vakantie. Ook in het noorden van Duitsland en in België gaan scholen voor langere tijd dicht. ,,Vakantiegangers die van plan zijn het weekeinde te vertrekken moeten beslist rekening houden met files”, waarschuwt de ANWB.

In Duitsland wordt het zaterdag druk op de wegen in het noorden en zuiden van het land. De knelpunten zijn de A1 en A7 bij Bremen en Hamburg , de A3 tussen Arnhem en Oberhausen en van Frankfurt tot Neurenberg. Ook op de A5 tussen Karlsruhe en Bazel, de A7 van Würzburg tot aan Ulm en de A8 Stuttgart – München-Salzburg kunnen forse files ontstaan, verwacht de ANWB. Daarbij komt dat bij de oosterburen op 400 plekken aan de weg wordt gewerkt.

Op de wegen in België is het komend weekeinde ook flink druk. Het voorspelde mooie weer leidt tot files naar de kust. Ook vindt het driedaagse popfestival Torhout Werchter plaats dat voor meer verkeer zorgt op de route Antwerpen-Brussel. Wie over de populaire vakantieroutes E25 Luik-Arlon of E411 Namen-Luxemburg naar het zuiden reist moet rekening houden met vertraging. Er wordt aan de weg gewerkt.

In Frankrijk worden geen grote problemen verwacht. Wel moeten weggebruikers er rekening mee houden dat de maximumsnelheid op provinciale wegen op 1 juli is verlaagd van 90 naar 80 kilometer per uur.