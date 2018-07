Eerste zwanen verlaten opvang na poetsbeurt

Na een grondige poetsbeurt en een herstelperiode kunnen de eerste zwanen die met olie besmeurd raakten door een lek in de Rotterdamse haven de noodopvang verlaten. Rijkswaterstaat meldt dat donderdagochtend de eerste dertig dieren worden vrijgelaten. Dat gebeurt niet in het havengebied, maar een heel stuk verderop in de Hoeksche Waard.

De zwanen worden losgelaten aan de westkant van de Haringvlietbrug. Het opvangcentrum staat hemelsbreed zo’n 30 kilometer daarvandaan, dichtbij de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg. Onder de noemer ‘operatie schone zwaan’ zijn daar honderden zwanen schoongeschrobt en verzorgd.

De dieren kunnen niet direct worden losgelaten. Eerst moet hun vetlaag herstellen. ,,Volgens de verzorgers mag ik pas weg als ik weer waterdicht ben. Anders zink ik als een baksteen”, schreef Rijkswaterstaat in een blogbericht vanuit het perspectief van een zwaan.