Geen Maastrichtse vmbo’er haalde schoolexamen

Geen enkele leerling van de eindexamenklassen van VMBO Maastricht heeft het schoolexamen met succes afgelegd. Dat blijkt uit een bericht van de school aan de 354 eindexamenleerlingen.

,,Voordat je je diploma kunt krijgen, moet je het schoolexamen helemaal met succes hebben afgerond”, staat in het bericht. ,,Dat heeft nog geen van jullie gedaan. Voor het nieuwe schoolexamen moet je voldoen aan de officiële eindtermen: de onderdelen die voor alle leerlingen in Nederland gelden.” Wat dat per leerling betekent, horen zij woensdag of donderdag in een persoonlijk gesprek op school.

,,De examencommissie laat zelf nieuwe toetsen maken. Ook toetsen voor het hele vak in één keer. Op die manier kun je met minder toetsen laten zien dat je de stof beheerst. De toetsen worden gemaakt en nagekeken door mensen buiten de school. Afhankelijk van wat je hebt gemist zijn dat gecombineerde toetsen voor onderdelen van een vak of toetsen over een heel vak.”