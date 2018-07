Geld erbij voor meer opleidingsplekken GGZ

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een voorlopig akkoord bereikt met de geestelijke gezondheidszorg. Er komen meer opleidingsplekken voor psychologen, in een poging de wachtlijsten aan te pakken. Ook zijn afspraken gemaakt om stijgende kosten de komende jaren te beteugelen.

Voor 2019 komt er 20 miljoen euro bij om 150 opleidingsplekken te creëren voor basispsychologen. Staatssecretaris Paul Blokhuis erkent tegelijkertijd dat deze maatregel niet meteen tot kortere wachtlijsten zal leiden. Een concrete datum wil de staatssecretaris niet noemen. ,,Ik wil echt geen valse verwachtingen wekken.’’

De groei van de uitgaven in de ggz moet de komende jaren naar beneden. In 2019 mogen de kosten nog maximaal 1,3 procent groeien, in 2022 moet dat zijn gedaald naar 0,7 procent. Uiteindelijk moet dat een jaarlijkse besparing opleveren van 200 miljoen euro.