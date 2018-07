Gesprekken met Maastrichtse vmbo’ers begonnen

Eindexamenleerlingen van VMBO Maastricht zijn woensdag begonnen met gesprekken over lesstof en toetsen die ze nog moeten inhalen voor het schoolexamen. Dat meldden meerdere ouders. Woensdag en donderdag krijgen de 354 leerlingen een individueel plan van aanpak voorgelegd. Volgende week zijn er al enkele toetsen, maar de meeste zijn medio augustus, met een herkansing in de herfstvakantie.

Als leerlingen in augustus niet in staat zijn hun vmbo-diploma te halen, dan kunnen ze toch naar de vervolgopleiding. Deze leerlingen krijgen in de herfstvakantie een herkansing om zo alsnog hun diploma te halen.

De leerlingen kunnen daarvoor terecht op een zomerschool, waar ze les kunnen krijgen van docenten van andere scholen. Cito zorgt voor de toetsen. Die worden door vakkrachten van buiten VMBO Maastricht nagekeken.