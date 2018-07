Honderden balkons Groningen afgesloten

Honderden mensen in Groningen kunnen voorlopig niet op hun balkon zitten. De balkons van 312 appartementen zijn afgesloten. Dat is gebeurd nadat één balkon aan de Westindischekade woensdagochtend vroeg was losgekomen van de gevel. Het is nog niet bekend hoe dat kon gebeuren.

,,Een bewoner werd woensdagochtend wakker van een hard geluid. Toen hij ging kijken, zag hij dat een klein balkonnetje was losgeschoten van de voorgevel. Hij hing nog wel aan de gevel, maar was erg los. Wij hebben het balkon meteen verwijderd”, laat woningcorporatie Lefier weten. Het balkon is niet op de stoep terechtgekomen en er is niemand gewond geraakt.

Alle balkons aan de Westindischekade en aan twee straten ernaast, de Surinamestraat en de Paramaribostraat, worden gestut en gecontroleerd. Volgens Lefier zijn er geen andere gebouwen met zulke balkons in de stad.

Het is niet bekend wanneer de balkons kunnen worden vrijgegeven. ,,Er moet gedegen onderzoek worden gedaan en daar is tijd voor nodig”, aldus Lefier.