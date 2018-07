Kamer wil band aanhalen met Congres in VS

Partijen in de Tweede Kamer willen de banden met hun Amerikaanse collega’s in het Congres aanhalen. De relatie met de Verenigde Staten staat onder druk sinds het aantreden van president Donald Trump. Die trok zich terug uit een reeks akkoorden en heeft heffingen ingesteld op Europees staal en aluminium.

Regeringspartijen CDA, VVD en D66 willen dat er een zogenoemde Contactgroep Verenigde Staten komt. Dat biedt leden van de Tweede Kamer de mogelijkheid op informele wijze contact te houden met Amerikaanse parlementariërs.

Er zijn in de Kamer al vier Contactgroepen: voor België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. ,,Met een Contactgroep voor de VS kunnen we onderwerpen die ons binden versterken en zaken die stroef lopen bespreekbaar maken”, aldus Martijn van Helvert (CDA).

Werkgeversorganisaties pleitten woensdag in de Kamer voor een ,,charmeoffensief” richting de VS om te voorkomen dat het handelsconflict verder escaleert. Metaalwerkgeversorganisatie FME vindt dat er dit jaar nog een grote handelsmissie onder leiding van premier Mark Rutte naar de VS moet gaan.