KNMI: droogte duurt voort

Het huidige neerslagtekort in Nederland is bijzonder en het eind aan de droogte is nog niet in zicht. Tot eind volgende week valt er geen of nauwelijks regen. Er is daarna kans op neerslag maar dat zal geen eind maken aan de droogte. ,,Het tekort neemt de komende periode sterk toe”, zei KNMI-meteoroloog Edwin Büscher woensdag in een toelichting tijdens een persbijeenkomst van de Unie van Waterschappen over het huidige weer. ,,We blijven bovendien hoge temperaturen houden. Het is te warm voor de tijd van het jaar”, aldus Büscher.

Het huidige neerslagtekort komt gemiddeld eens in de twintig jaar voor. Het is het grootst in het oosten en zuiden van het land, precies de gebieden die het meest afhankelijk zijn van neerslag.

In het stroomgebied van de grote rivieren Rijn en Maas is de situatie niet veel beter. Boven de Rijn is het overwegend droog en warm en ook de Maas hoeft voorlopig niet te rekenen op veel regenwater. ,,Ook in de rest van West-Europa is het droger dan normaal”, aldus het KNMI.