Nieuwe strategie RTL kost 85 banen

RTL Nederland schrapt 85 arbeidsplaatsen. Dat is het gevolg van de strategiewijziging die het mediabedrijf in april aankondigde. In de eerste helft van volgend jaar voorziet het bedrijf meer banenverlies.

RTL kondigde in april aan niet meer zendergericht, maar consumentgericht te gaan werken. Onder meer hield dat in dat streamingdiensten Videoland en RTL XL worden samengevoegd. Ook elders worden afdelingen samengevoegd en managementlagen verwijderd.

RTL is met de vakbonden een sociaal plan overeengekomen. De nieuwe organisatiestructuur moet op 1 augustus van kracht zijn.