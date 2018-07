NS-beveiligers krijgen bodycam

De zevenhonderd beveiligers van de Nederlandse Spoorwegen worden de komende tijd voorzien van een bodycam. De zogenoemde veiligheid- en servicemedewerkers kunnen de camera inschakelen als er een onveilige situatie ontstaat, bijvoorbeeld als ze te maken krijgen met iemand die herhaaldelijk is betrapt op zwartrijden.

Het gesprek wordt opgenomen en er worden beelden van gemaakt die later, met beelden van camera’s in treinen en stations, eventueel door politie en justitie kunnen worden gebruikt. ,,Als het om veiligheid gaat is ieder incident tegenover onze collega’s er een te veel. Het gebruik van een bodycam is een mooie innovatie die bijdraagt aan de veiligheid van collega’s en reizigers”, aldus Marjan Rintel, directeur operatie NS.

De introductie van de bodycams volgt op een proef onder tachtig medewerkers, waaruit bleek dat de camera het veiligheidsgevoel van reizigers en NS-medewerkers verbeterde. Die proef was een aanvulling op een pakket maatregelen om agressie tegen treinpersoneel te voorkomen, bijvoorbeeld door de inzet van gebiedsagenten op twintig stations en het versneld sluiten van poortjes om zwartrijden te voorkomen.