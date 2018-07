Rechter wijst vorderingen over referendum af

De rechtbank in Den Haag heeft de vorderingen van de beweging Meer Democratie afgewezen. De beweging wilde dat er nog een referendum werd gehouden over de afschaffing van het referendum. Maar de rechtbank stelt dat deze eisen de taak en de bevoegdheid van de rechter te buiten gaan.

Meer Democratie had een rechtszaak aangespannen tegen de Staat. De beweging vond het onrechtmatig dat het kabinet een referendum over de afschaffing van het raadgevend referendum blokkeert. Volgens de beweging gebeurt dat met juridische trucs. Ook wilde de beweging dat de intrekkingswet niet werd bekrachtigd of gepubliceerd zolang de rechtbank zich hierover nog niet had uitgesproken.

Het wetsvoorstel om het referendum in te trekken werd dinsdag in de Eerste Kamer behandeld. Volgende week is de stemming erover. De Tweede Kamer stemde er al eerder mee in.

De rechtbank stelt dat de rechter niet kan ingrijpen in het lopende wetgevingsproces. Het is aan de regering en de beide Kamers om te bepalen of het raadgevend referendum wordt afgeschaft, wanneer dat gebeurt en in welke vorm. De rechtbank wijst erop dat die besluitvorming nog gaande is.

Alleen als een wetsvoorstel van kracht is, heeft de rechter een taak. Die moet dan in concrete gevallen uitleggen wat de wet betekent. Ook kan de rechter de wet toetsen aan Europees recht en verdragen.

Het vonnis woensdag is het eindoordeel in deze kwestie, aldus de rechtbank.