22 leerlingen VMBO Maastricht sowieso gezakt

Van de 354 leerlingen van het VMBO Maastricht is het doek voor 22 al gevallen. Zij zakten voor hun centrale eindexamen en hun achterstand is dusdanig, dat die niet meer de komende tijd via de schoolexamens kan worden ingehaald. Zij zullen het jaar over moeten doen.

Voor de overige 332 vmbo’ers gloort er nog hoop, zei onderwijsminister Ingrid van Engelshoven donderdag in de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw stipte wel aan het dat per leerling verschilt hoe groot de opgelopen achterstand is. Maatwerk is de komende tijd het sleutelwoord, benadrukte ze meerdere keren. Voor de 332 vmbo’ers geldt dat de beslissing uiteindelijk aan hen is. Zo is het denkbaar dat sommigen zelf concluderen dat de achterstand te groot is, en ze liever het jaar overdoen.