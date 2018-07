3FM-dj zendt wekenlang oud nieuwsbulletin uit

3FM-dj Rob Janssen heeft tijdens een nachtprogramma de afgelopen weken het actuele NOS-nieuwsbulletin vervangen door een uitzending van een paar jaar oud. De dj kreeg pas vorige vrijdag voor het eerst een bericht van een luisteraar die het was opgevallen, bevestigt een woordvoerster van AVROTROS een bericht hierover op de website Radiofreak.

,,In het kader van fake nieuws wilde ik bij wijze van experiment eens kijken hoe fake dat nieuws kan zijn voordat het iemand opvalt”, zegt Janssen in een reactie op de site. ,,In dit bulletin hoorde je onder andere dat president Obama mogelijk bij Nelson Mandela op bezoek gaat. Dat moet opvallen zou je zeggen.”

Volgens de zegsvrouw van de omroep heeft de actie geen verdere consequenties voor de radiomaker. ,,Het was een experiment en dat is nu klaar.”