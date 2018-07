Actie politiebonden bij Tweede Kamer

De politiebonden willen donderdag in Den Haag in gesprek gaan met politici om nogmaals hun onvrede kenbaar te maken over de voorstellen voor een nieuwe politie-cao. Ongeveer honderd kaderleden van onder meer de ACP en NPB zullen ’s middags verzamelen op de Hofplaats, nabij de plek waar Tweede Kamerleden die vrijdag hun jaarlijkse barbecue houden.

De bonden lieten dinsdag weten niet meer verder te willen praten met justitieminister Ferd Grapperhaus en de politietop. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp sluit niet uit dat de politie volgende week al acties gaat voeren. Hoe die eruit gaan zien, wilde hij nog niet kwijt. Daarover zullen de bonden donderdag verder spreken met elkaar.

Politiemensen zijn boos dat de werkgever in hun ogen niet de juiste oplossing zoekt om de rooster- en werkdruk omlaag te krijgen. ,,De werkgever zet in op flexibilisering maar in de praktijk komt dit er op neer dat vooral het personeel offers moet brengen en dat hier niets tegenover staat”, volgens Van de Kamp

Afgelopen zondag liep een ultimatum van de bonden af. Grapperhaus en Erik Akerboom nodigden de bonden daarop opnieuw uit voor overleg, maar dat willen de bonden niet.