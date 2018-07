Voorzitter André Postema van het College van Bestuur van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs LVO denkt niet aan opstappen. Dat laat hij donderdagmiddag via zijn woordvoerder weten.

Postema zegt een mandaat te hebben van de Raad van Toezicht om te waken over de continuïteit van LVO. ,,Daar ben ik mee bezig”, aldus Postema via zijn woordvoerder. Volgens hem is LVO er meer bij gebaat als hij blijft dan wanneer hij weg zou gaan.