Cel voor poging doodslag en gijzeling Woerden

Een 38-jarige Rotterdammer moet vijf jaar de cel in omdat hij vorig jaar een man in de borst heeft gestoken en gevangen heeft gehouden. Zijn 42-jarige vriendin uit Woerden is veroordeeld tot dertig maanden cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor vrijheidsberoving, afpersing en diefstal.

Het stel lokte het slachtoffer naar een woning in Woerden, waar hij werd gestoken, geslagen en vastgebonden. Het duo hield hem meerdere dagen vast, onder meer in de kelderbox van de woning, terwijl ze intussen bijna 10.000 euro van zijn rekening plunderden.

De rechtbank in Utrecht rekende het de man aan dat hij eerder voor geweldsdelicten is veroordeeld.