Fay Claassen wint Edison Jazzism Publieksprijs

De Edison Jazzism Publieksprijs gaat dit jaar naar het album Luck Child van jazz-zangeres Fay Claassen. Ze krijgt de prijs vrijdag uitgereikt tijdens Edison Jazz/World 2018 in LantarenVenster in Rotterdam.

Fay Claassen neemt vrijdag twee Edisons mee naar huis. Ze ontvangt ook een Edison voor haar album in de categorie Jazz Vocaal Nationaal.

Voor de Edison Jazzism Publieksprijs kon het publiek in mei stemmen. Na Luck Child gingen de meeste stemmen naar New Cool Collective met Electric Monkey Sessions 2 en Krupa & The Genes met het album Two, maakte de Edison Stichting donderdag bekend.

Carel Kraayenhof en de Braziliaanse jazzpianiste Eliane Elias nemen vrijdag in Rotterdam hun Edison-oeuvreprijs in ontvangst. Behalve Fay Claassen krijgen ook Yuri Honing Acoustic Quartet en New Cool Collective een Edison.