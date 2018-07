Geen cel meer geëist voor Syriëganger Lieke S.

Het Openbaar Ministerie eist geen onvoorwaardelijke celstraf tegen de Eindhovense Lieke S. (35). De officier eiste nog een halfjaar voorwaardelijk bovenop haar bijna acht maanden voorarrest. Volgens justitie heeft ze geprobeerd zich aan te sluiten bij terreurorganisatie IS in Syrië. Ze werd echter bij de Turks-Syrische grens niet doorgelaten en werd 21 december 2016 opgepakt.

De vrouw bekeerde zich in de zomer van 2016 tot de islam en vertrok zonder iemand iets te zeggen naar Turkije en de Syrische grens. Zelf ontkende ze donderdag tegen de rechtbank dat ze zich bij IS wilde aansluiten. Ze was op een spirituele zoektocht en had in Syrië hooguit vluchtelingen willen helpen, zei ze. De officier noemde dat ‘ongeloofwaardig’.