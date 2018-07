Holleeder: dood Endstra is in mijn nadeel

Als Willem Endstra nog had geleefd, dan was Willem Holleeder ,,nooit veroordeeld voor afpersing” of aangeklaagd voor de moord op de vastgoedmagnaat. Dat zei ‘de Neus’ donderdag in de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp.

Daar herhaalde hij in krachtige bewoordingen zijn onschuld aan de afpersing van de in 2004 vermoorde Endstra. ,,Ik ben ervoor veroordeeld, ik weet het, maar het is niet waar. Endstra stond onder druk van criminelen, die hun inleg niet terugkregen. Die zaten hem op de hielen. Daar was hij bang voor. Ik heb hem altijd gezegd: betáál die mensen nou hun geld. Mijn pech is dat hij er niet meer is. Zijn dood is in mijn nadeel.”

De rechtbank doorliep donderdag met Holleeder de laatste periode voorafgaand aan de liquidatie van Endstra in mei 2004.