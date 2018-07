‘Ik wist niet dat ik broer getuige doodde’

De veertigjarige Shurandy S. wist niet dat hij op 29 maart de broer van kroongetuige Nabil B. doodschoot. Dat heeft hij in zijn bekentenis gezegd. Dat bleek donderdag op een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen S. Hij was zelf niet aanwezig en liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaten.

S. heeft in zijn schriftelijke bekentenis van vier pagina’s verklaard dat hij in het najaar van 2017 al was benaderd voor het plegen van een liquidatie. Daarmee heeft hij toen ingestemd. In januari heeft hij een garagebox gehuurd voor een vluchtauto. Twee dagen vóór de moord ontving hij informatie over het slachtoffer en kreeg hij instructies.

S. heeft niet verklaard over zijn opdrachtgever(s). Nabil B. meldde zich vorig jaar bij justitie na een liquidatie in Utrecht, waarbij de verkeerde persoon is doodgeschoten. B. kreeg wroeging en werd bovendien bedreigd door de organisatie die achter deze vergismoord zou hebben gezeten.