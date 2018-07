Jaarlijks 4 miljoen voor onderzoek LifeLines

Tot 2024 gaat er jaarlijks vier miljoen euro van het ministerie van VWS naar de data- en biobank Lifelines. Die verzamelt info over de gezondheid van drie generaties in de noordelijke provincies. Aan het project werken het ministerie van VWS, de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe mee. Ze onderstrepen het belang van Lifelines voor de volksgezondheid, wetenschap en de economie.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): ,,Lifelines is een heel bijzonder project waarin de laatste jaren een schat aan waardevolle informatie is verzameld. Met deze extra investering voor een volgende onderzoeksronde verwachten we nog meer verdieping en praktisch toepasbare kennis, bijvoorbeeld op de terreinen van leefstijlinterventies en preventie. Iedereen in Nederland, en natuurlijk ook daarbuiten, heeft baat bij de kennis die door Lifelines in onze noordelijke provincies wordt opgedaan.”

Zo is door Lifelines meer inzicht verkregen in risicofactoren en ook eerdere signalering van eventuele afwijkingen bij deelnemers, waardoor betere preventie, en vroege diagnose en behandeling mogelijk zijn.