Johan Cruijff Schaal terug bij FOX

De strijd om de Johan Cruijff Schaal is op zaterdag 4 augustus te zien op het gratis tv-kanaal FOX. Tijdens de traditionele openingswedstrijd van het seizoen duelleert Feyenoord als bekerwinnaar met landskampioen PSV.

Het duel om de Johan Cruijff Schaal was afgelopen jaren op SBS6 te zien, maar dit jaar liggen de uitzendrechten weer bij FOX die de wedstrijd ook in 2014 en 2015 uitzond. De uitzending vanuit het Philips-stadion in Eindhoven begint om 18.00 uur op FOX en Fox Sports 1.

Feyenoord won vorig jaar de Johan Cruijff Schaal van Vitesse. Zaterdag 4 augustus hebben de Rotterdammers de kans om de trofee voor de vierde keer mee naar huis te nemen. Landskampioen PSV won al elf schalen. De laatste keer was in 2016. Ook toen was Feyenoord de tegenstander.