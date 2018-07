Kuzu (DENK) vertrekt weer uit raad Rotterdam

Tunahan Kuzu (DENK) heeft donderdag afscheid genomen van de Rotterdamse gemeenteraad. Zijn plek wordt ingenomen door advocate Natasha Hoesein. DENK heeft vier zetels in Rotterdam en is na Leefbaar Rotterdam de grootste oppositiepartij in de havenstad.

Kuzu was lijstduwer en werd gekozen met voorkeursstemmen. De afgelopen maanden heeft Kuzu in diverse steden lokale raadsfracties ondersteund. Daarom legde hij ook tijdelijk het fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer neer. Vicefractievoorzitter Farid Azarkan nam het tot en met het zomerreces dat donderdag ingaat, over.