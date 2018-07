LR uit protest niet bij debat coalitie R’dam

Leefbaar Rotterdam (LR) is donderdagmiddag uit protest niet aanwezig bij het debat over het nieuwe coalitieakkoord. De grootste oppositiepartij heeft elf zetels en haalde 50.000 stemmen, maar is toch buiten het college gevallen.

Fractievoorzitter Joost Eerdmans noemt het in een brief aan burgemeester Ahmed Aboutaleb een zwarte dag voor de Rotterdamse democratie. ,,Het schofferen en op voorhand negeren van één op de vijf kiezers is niet normaal. Door deel te nemen aan het debat zouden we het handelen van de aanstaande coalitie in de afgelopen maanden legitimeren.”

De nieuwe coalitie van zes partijen met VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP heeft met 23 zetels de kleinst mogelijke meerderheid.

,,Dit is geen normale gang van zaken. Daarom draaien we de rollen om”, zegt Eermans. ,,De coalitiepartijen zullen de hele dag gedwongen worden om tegen het resultaat van hun cordon sanitaire aan te kijken: elf lege stoelen, die staan voor onze kiezers die van dit college geen stem hebben gekregen.”

LR stemt niet in met de tien wethouders en het coalitieakkoord.