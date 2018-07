Maasstad Ziekenhuis weer bacterievrij

In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft de besmettelijke darmbacterie VRE zich niet verder verspreid over andere afdelingen. ,,Het is veilig voor patiënten en bezoekers om het Maasstad Ziekenhuis te bezoeken, zowel voor een afspraak op de polikliniek als voor een opname”, aldus het ziekenhuis.

Twee weken geleden werd bij 25 (ex-)patiënten de bacterie aangetroffen tijdens een wekelijkse controle. Er werden toen voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. Zo werd er onder meer extra gereinigd en gedesinfecteerd in het ziekenhuis.

Volgens het Maasstad Ziekenhuis heeft niemand die besmet is geraakt, ziekteverschijnselen als gevolg van de bacterie.

De VRE-bacterie (vancomycine-resistente enterokok) is niet gevaarlijk voor gezonde mensen, maar verhoogt het risico op infecties bij ernstig zieke patiënten met bijvoorbeeld long- of hartproblemen.