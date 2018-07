Maastricht blijft achter VMBO-bestuurder staan

De druk op bestuursvoorzitter André Postema, van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs LVO om op te stappen groeit. De gemeente Maastricht echter blijft pal achter hem staan. D66-onderwijswethouder Bert Jongen stelt, namens de gemeente Maastricht: ,,Een kapitein moet op zijn schip blijven als er schipbreuk wordt geleden.”

Postema ligt onder vuur na het examenechec op het VMBO Maastricht. Op 22 juni kregen 354 leerlingen van de school te horen dat ze alsnog gezakt waren omdat de schoolexamens niet deugden.

Wat er op VMBO Maastricht gebeurd is, noemt de wethouder ,,onvergeeflijk”. Maar hij zou ,,het onbegrijpelijk hebben gevonden als Postema was opgestapt. Pas als het schip in veilige haven is, dan is het aan de raad van toezicht om te besluiten wat er met Postema gebeurt. Nu niet”, aldus Jongen.

Zijn medebestuurders trokken al wel hun conclusies. Maar Postema maakt geen aanstalten. Het ministerie van Onderwijs is niet van plan hem nu weg te sturen, maar wil eerst een onderzoek van de onderwijsinspectie afwachten. De meeste partijen in de Tweede Kamer willen hem weg. De PvdA hield zich daarover op de vlakte, donderdag. Postema is fractievoorzitter van die partij in de Eerste Kamer.