Minister Slob in ziekenhuis wegens infectie

Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) is in het ziekenhuis in Zwolle opgenomen met een bacteriële infectie. Dat maakte collega Ingrid van Engelshoven bekend. Zij vervangt hem in een debat donderdag in de Tweede Kamer over de problemen met examens op VMBO Maastricht.

Volgens Van Engelshoven weet Slob zich in ,,goede handen”.

Slob had zich dinsdag ziek gemeld, enkele uren voor het geplande debat over het debacle met de examens van Maastrichtse vmbo’ers. Het leek toen nog om een stevige griep te gaan.