Minister stuurt bestuurder VMBO nu niet weg

Het ministerie van Onderwijs is niet van plan de bestuursvoorzitter van VMBO Maastricht nu weg te sturen, maar wil eerst een onderzoek van de onderwijsinspectie afwachten. Dat zei minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) in reactie op een breed gesteunde oproep uit de Kamer. Wel gaf de minister aan dat zij een andere keuze zou hebben gemaakt dan de persoon in kwestie, André Postema.

Veel Kamerleden waren donderdag keihard in hun oordeel over Postema, die in tegenstelling tot de andere leden van het College van Bestuur niet is opgestapt.

Van Engelshoven stipte aan dat de minister inderdaad dwang kan uitoefenen over de positie van een bestuurder, maar pas nadat een onderzoek naar het bestuurlijk handelen is afgerond. Dat onderzoek wordt momenteel gedaan door de inspectie.

De Raad van Toezicht stelde deze week een interim-bestuurder aan, die in de praktijk alle taken van het bestuur heeft overgenomen bij VMBO Maastricht.